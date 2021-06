Países Baixos entram em alta no Euro

Equipa de Frank de Boer derrota Ucrânia por 3-2 em Amesterdão no melhor jogo do torneio até agora.

Era grande a expectativa de ver como seria a entrada dos Países Baixos no Euro 2020, um regresso às grandes competições sete anos depois do Mundial de 2014. Frank de Boer, o treinador, não tinha grandes créditos e as lesões de Virgil van Dijk e Matthjis de Ligt também não indiciavam nada de bom para a “laranja”. Mas as primeiras impressões foram as melhores, com um triunfo em Amesterdão por 3-2 sobre a Ucrânia, a contar para o Grupo C. Foi um jogo de grande emoção, incerteza e muitos golos, em que a equipa de Schevchenko, depois de uma primeira parte amorfa, contribuiu e de que maneira para o grande espectáculo que aconteceu no terceiro dia do torneio.

Os Países Baixos não deixaram os ucranianos respirar. A carregar pelo flanco direito, onde estava o excelente Denzel Dumfries, a equipa da casa mostrava-se rápida na progressão e na decisão. Logo aos 2’, Memphis Depay, que será jogador do Barcelona na próxima época (os catalães já colocaram até a sua camisola à venda antes de ser oficial), teve um enorme arranque desde o meio-campo e foi até à área ucraniana, mas o guarda-redes Bushchan deteve o remate.

O remate de Depay foi a primeira de três grandes oportunidades da “laranja” nos primeiros minutos. Aos 5’, Dumfries permitiu a defesa de Bushchan após passe de Wijnaldum, e, aos 7’, foi o capitão a atirar por cima após cruzamento do lateral do PSV Eindhoven. A Ucrânia só conseguiu responder com um remate fraco e à figura de Yarmolenko aos 30’.

Os Países Baixos estavam mesmo empenhados em marcar antes do intervalo, Aos 39’, Wijnaldum arrancou um tremendo remate que deu uma grande defesa a Bushchan e, aos 40’, foi Dumfries a cabecear ao lado após cruzamento de Depay. O marcador não funcionou uma única vez nos primeiros 45’, mas iria ter muito trabalho nos segundos.

Aos 52’, numa transição rápida, os Países Baixos chegaram ao golo. Dumfries levou a bola até à linha de fundo, fez o cruzamento atrasado que seria interceptado por Bushchan. Wijnaldum chegou rapidamente à área e, na recarga, fez o golo. Pouco depois, aos 58’, foi Weghorst a fazer o 2-0, num remate já dentro da área, num lance em que o guarda-redes ucraniano foi tapado por Dumfries.

Ainda com meia-hora por jogar, tudo parecia decidido. Mas, aos 75’, Yarmolenko teve um momento de inspiração, com uma bomba de fora da área que ficou completamente fora do alcance de Stekelenburg. E aos 79’, Yaremchuck cabeceou para a baliza dos Países Baixos após livre cobrado por Malinovsky. Voltava tudo ao início e, como o jogo estava, a vitória podia cair para qualquer lado.

Caiu para a equipa que foi melhor no jogo durante mais tempo. Aos 85’, Nathan Aké fez o cruzamento e Dumfries fez aquilo que tinha falhado várias vezes durante a primeira parte, o golo que acabaria por deixar a “laranja” em festa e os jogadores ucranianos de braços caídos, já sem qualquer capacidade de reacção para os últimos minutos.