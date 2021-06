Finalmente a Inglaterra teve um bom princípio

A Inglaterra não tem um grande histórico em Europeus de futebol. Nunca o ganhou, nunca foi finalista e nunca tinha ganho o jogo de abertura nas suas nove participações anteriores – em 2000 tinha perdido com Portugal por 3-2, depois de estar na frente por 0-2. Mas a selecção dos “três leões” tem razões para estar confiante no Euro 2020 depois de, finalmente, ter ganhado o seu primeiro jogo, derrotando a Croácia por 1-0, em Wembley, na primeira jornada do Grupo D. Se esta foi a primeira entrada vitoriosa dos ingleses no Euro, os croatas perderam pela primeira vez na abertura do torneio continental e estiveram bem distantes da equipa que foi vice-campeã mundial em 2018.

Tinham passado três anos desde que as duas selecções se encontraram na Rússia para as meias-finais do Mundial. Os balcânicos tinham saído vitoriosos desse jogo e os ingleses, mais uma vez, deixaram o relvado de cabeça baixa por mais um fracasso em grandes competições. Mas, como sempre acontece, o optimismo inglês renova-se a cada participação e, para este Euro, estava bem fundamentado no seu talento jovem, em homens como Foden, Phillips, Rice ou Mount, um grupo liderado pelo goleador Harry Kane.

Remate ao poste

A jogar em casa, os jovens britânicos queriam correr. Os experientes croatas, com Luka Modric a puxar os cordelinhos, queriam um ritmo lento. As intenções britânicas ficaram bem presentes nos primeiros minutos, jogadas rápidas em progressão e com remate, como o de Phil Foden aos 6’, na sequência de um lançamento de linha lateral – o remate do homem do Manchester City bateu com estrondo no poste. Não durou muito o início frenético da Inglaterra. A Croácia foi eficaz a baixar o ritmo e assim se passou toda a primeira parte, um jogo sem balizas.

Positivo/Negativo Positivo Kalvin Philips Chamam-lhe o “Pirlo de Yorkshire” e, embora seja um exagero de simpatia por parte dos adeptos do Leeds United, Kalvin Phillips tem tudo o que um médio deve ter, omnipresente, criterioso e solidário, tudo características apuradas por Marcelo Bielsa nas duas últimas temporadas. Foi dele a jogada e a assistência para o golo da vitória.

Positivo Raheem Sterling Não teve a melhor das épocas no Manchester City, mas Southgate entregou-lhe a titularidade e o avançado respondeu com um excelente golo. Negativo Croácia Não chega ter um dos melhores pensadores com bola do futebol mundial. Os balcânicos foram quase um zero no ataque e mereceram a derrota. E quando Dalic finalmente lançou pontas-de-lança no jogo, já era tarde.

O encaixe entre as duas equipas era perfeito. Ninguém conseguia abrir brechas no adversário e este era um estilo que convinha mais à experiente Croácia, à espreita de um ataque de nervosismo dos ingleses para poder desferir um golpe. Mas esse nervosismo nunca foi evidente no lado inglês, que conseguiu um raro desequilíbrio aos 56’ e marcou.

Kalvin Phillips, o jovem médio do Leeds United e uma das surpresas no “onze” de Southgate, ganhou um duelo no meio-campo, fez o transporte até à área e viu bem o movimento de Raheem Sterling. O avançado do City fugiu ao seu marcador directo e bateu Livakovic.

Logo a seguir, Harry Kane esteve perto do 2-0, depois de um cruzamento de Mount, mas o remate saiu por cima – o avançado do Tottenham ainda esteve a ser alguns minutos assistido depois de ter ido contra o poste, mas acabaria por regressar ao jogo.

O golo inglês obrigava a Croácia a investir mais no ataque. Depois de ter passado quase uma hora a jogar sem ponta-de-lança, Zlatko Dalic teve de meter homens de área, mas os balcânicos raramente ameaçaram a baliza de Pickford.

A Inglaterra foi competente na gestão e, finalmente, conseguiu o seu bom princípio de Europeu. Agora, as expectativas serão ainda maiores entre os seus sempre optimistas adeptos, que esperam há 55 anos por mais um título. Será desta que o futebol vai mesmo regressar a casa?