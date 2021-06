A estreia da Macedónia do Norte no Euro 2020 foi com uma derrota

A Áustria estreou-se neste domingo no Euro 2020 com um triunfo sobre a Macedónia do Norte, por 3-1, no primeiro jogo do Grupo C da competição, disputado em Bucareste. Uma vitória histórica já que foi a primeira dos austríacos numa fase final de um Europeu, o que aconteceu à terceira participação. Mas também a Macedónia do Norte tem motivos para se recordar do dia. É que, apesar da derrota, a selecção balcânica jogou pela primeira vez na sua curta história uma fase final de uma grande competição, e até marcou um golo.

Conscientes da sua condição de novatos, os macedónios entregaram o domínio da partida aos austríacos, chegando a defender com os 11 jogadores dentro do seu meio-campo. O resultado foi alguma dificuldade para a Áustria conseguir ultrapassar este muro. Mas aos 18’, um cruzamento largo passou por cima de toda a defesa e viu Lainer finalizar em grande estilo, inaugurando o marcador.

A vencer e sem que a Macedónia mostrasse capacidade para se impor, os austríacos ofereceram um golo aos seus adversários. Ressalto de bola na defesa, lance mal resolvido e Pandev a aproveitar, repondo a igualdade.

De novo “dentro do jogo” a Macedónia defendeu com unhas e dentes a sua baliza e foi só no último quarto de hora que a Áustria foi capaz de fazer o tabuleiro cair para o seu lado: primeiro Gregoritsch (78’) aproveitando um bom cruzamento de Alaba, depois Arnautovic (89’) aproveitando o desespero dos macedónios.