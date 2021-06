Covid-19, o 12.º jogador do Euro 2020

Aconteça o que acontecer nos 51 jogos do Euro 2020, o 16.º Campeonato da Europa de futebol ficará na história por ter sido o primeiro a ser disputado durante uma pandemia. Para além de ter forçado o adiamento por um ano da prova, a covid-19 terá um papel relevante na competição e, com a confirmação do teste positivo a João Cancelo, são já três jogadores que vão falhar a prova por terem contraído o vírus, sendo que há cinco que estão em dúvida.

Desde que os seleccionadores das 24 selecções que vão competir no Euro 2020 anunciaram os seus 26 convocados, seis já foram forçados a alterar os seus planos devido à covid-19.

A primeira grande baixa motivada pela pandemia, foi Jasper Cillessen. O guarda-redes do Valência testou positivo a 28 de Maio, tendo sido de imediato substituído por Marco Bizot na convocatória dos Países Baixos.

Quatro dias depois, foi o médio da Escócia John Fleck a acusar positivo, mas o jogador do Sheffield United não foi substituído pelos britânicos. Na mesma situação estão os espanhóis Sergio Busquets e Diego Llorente, e os suecos Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg. O quarteto foi afastado dos grupos de trabalho e colocado em isolamento, mas nenhum foi descartado pelos seus seleccionadores, que mantêm a esperança de os utilizar durante a competição.

Para além de Cillessen e de Cancelo, há, no entanto, mais um jogador que tem a certeza que falhará o Euro 2020 por ter contraído o vírus: Andrey Mostovoy. O extremo do Zenit foi afastado no dia 11, véspera da estreia da Rússia na competição.

A indefinição provocada pelo vírus colocou todas as selecções numa bolha apertada, mas perante o risco real de surgir um surto numa das equipas, a resposta da UEFA é que os jogos “decorrerão conforme o programado, desde que a equipa tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis - incluindo pelo menos um guarda-redes”.

Há ainda a possibilidade de um jogo ser remarcado num prazo de 48 horas se uma selecção não tiver os 13 jogadores, mas, após esse prazo, se continuar a não atingir esse número, será averbada uma derrota por 3-0 a essa selecção.