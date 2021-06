À velocidade do som

Já podem ter reparado que o som da televisão não chega ao mesmo tempo a todo o lado. Na redacção, quando calhava estarmos a ver jogos da selecção em mais do que um ecrã, havia sempre um televisor onde a imagem e o som chegavam de forma mais rápida do que aos outros. Por isso, era normal um grupo de pessoas gritar golo, quando outro ainda esperava pelo chuto na bola que ia direita à baliza. Mas se as notícias fossem boas, aquele segundo ou meio segundo de diferença permitia aos que fixavam o ecrã lento saber o que aí vinha. Em vez de alegria atrasada, sentíamos que estávamos a celebrar em antecipação.