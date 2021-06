Silvestre Pestana: o artista radioso

Silvestre Pestana (Funchal, 1949) é um caso admirável e particularmente desconhecido da arte contemporânea portuguesa. Depois da retrospetiva no Museu de Serralves em 2016, da exposição no Museum of Contemporary Art Santa Barbara (MCASB), na Califórnia, em 2017, e do prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), em 2019, entregue pela ministra da Cultura no ano passado, Silvestre Pestana apresenta-se nestes dias com uma nova exposição, fora dos grandes centros, em Bragança.