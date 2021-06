As máscaras, o fim de estação e o novo ciclo

Como Faz a Primavera é a mais recente criação do GEFAC, um processo ainda em curso que se mostra ao público no TAGV, em Coimbra, a 23 de Junho.

Em primeiro plano, duas figuras mascaradas. Ao fundo, na penumbra, vai marcando o tom e o compasso um trio composto por um par de guitarras e umas mãos que vão alternando entre a viola braguesa e o bandolim. A casa de partida da mais recente criação do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC), Como Faz a Primavera, foi o Nordeste transmontano e os seus rituais de máscara, com o efeito catártico que comportam, explica Patrícia Mendonça que, com Amabile Maria, coordena o teatro do grupo.