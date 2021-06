Kentaro Miura (1966-2021), o mestre manga da dark-fantasy

Figura lendária da manga, Kentaro Miura atingiu o sucesso internacional com a Berserk , saga exuberante e violenta de dark-fantasy cuja influência se estendeu muito para lá da banda desenhada. O falecimento do autor, no dia 21, veio pôr um fim temporário a um universo gráfico, visual e narrativo que continuava em expansão.

A notícia foi dada pela revista Young Animal, no dia 21, para o choque de muitos amantes da manga e em particular da série de dark-fantasy Berserk. Kentaro Miura (1966-2021, Japão) faleceu vítima de uma dissecção da aorta, com 54 anos. Dos fãs de videojogos aos amantes do anime, passando por publicações online e editoras que traduziram o seu trabalho (nos Estados Unidos, Brasil, França), a consternação foi geral.