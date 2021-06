Documentário compromete a National Gallery na valorização épica da pintura Salvator Mundi

Andreas Koefoed, autor de The Lost Leonardo , exibido este domingo no Festival Tribeca, diz que “o destino do Salvator Mundi foi determinado por uma insaciável busca de fama, dinheiro e poder”.

Um novo documentário do realizador dinamarquês Andreas Koefoed, The Lost Leonardo, que se estreou este domingo no Festival de Cinema de Tribeca, em Nova Iorque, vem adensar as dúvidas sobre o papel desempenhado pela National Gallery, em Londres, na entranha história que transformou uma pintura do Salvator Mundi de autoria duvidosa numa desaparecida obra-prima de Leonardo da Vinci, que entretanto parece mesmo ter desaparecido, após ter sido vendida em 2017 por 450 milhões de dólares (371 milhões de euros à cotação de hoje), num leilão da Christie’s em Nova Iorque.