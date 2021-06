O “Mahatma” como um ícone global celebrado e contestado

Após mais de 70 anos do assassínio de Mohandas Karamchand Gandhi, em Nova Deli, a sua memória permanece muito viva. Na Índia, a sua imagem é omnipresente, sendo encontrada nas notas, nas salas de aula, nos edifícios do Governo. O seu aniversário é um feriado nacional e as ruas, praças e estátuas homenageiam “Bapu”, como o “pai da nação”. Na década de 1920, incentivou um movimento nacionalista de massas com métodos de protestos sociais baseados na não-violência, na desobediência civil e na resistência passiva que desafiou a ordem imperial britânica. Ao trilhar o caminho para a independência indiana em agosto de 1947, procurou não apenas a coexistência pacífica e a solidariedade entre as nações, raças e povos, mas também aquela entre as diversas religiões e castas na Índia.