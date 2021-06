O nosso rosto muda quando ouvimos uma gargalhada falsa?

Indo directamente ao assunto: a resposta à pergunta no título é: sim, conseguimos distinguir um riso falso de um genuíno e as nossas expressões faciais reagem de forma diferente, contraindo certos músculos. Aliás, as pessoas que mais facilmente conseguem separar o trigo do joio são as que reflectem mudanças mais marcadas e diferenciadas no rosto, conclui um estudo, publicado na revista Cortex e liderado por investigadores do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. E o reflexo na expressão facial é previsível: “Quando ouvimos gargalhadas genuínas, produzimos espontaneamente mais actividade em músculos faciais associados a emoções positivas do que quando ouvimos gargalhadas forçadas.”