Responsável da EMA diz que a vacina da AstraZeneca não deve ser administrada a maiores de 60 anos

Os países devem evitar administrar a vacina Astrazeneca a pessoas com mais de 60 anos tendo em conta os efeitos secundários de formação de coágulos no sangue, defendeu o responsável pela task force da Agência Reguladora de Medicamentos (EMA) da União Europeia Marco Cavaleri​ este domingo.

De acordo com os dados oficiais, a Agência Europeia de Medicamentos considera a vacina Astrazeneca segura para todas as faixas etárias. No entanto, vários estados membros da União Europeia já deixaram de a administrar a pessoas com menos de uma determinada idade, geralmente entre os 50 e os 65 anos, restringindo a sua utilização à população idosa, devido aos casos raros de formação de coágulos sanguíneos, identificados principalmente entre os mais jovens. Portugal encontra-se entre esses países: a DGS recomenda utilização da vacina da AstraZeneca acima dos 60 anos.

“Em contexto de pandemia, a nossa posição era — e é — a de que a relação risco-benefício continua favorável para todas as faixas etárias”, disse Marco Cavaleri, ao jornal italiano La Stampa.

No entanto, como o número de casos de covid-19 está a diminuir e tendo em conta que a população mais jovem está menos exposta aos riscos relacionados o vírus, Cavaleri disse que seria melhor usar nos mais novos vacinas com tecnologia mRNA, como as da Moderna e Pfizer-BioNTech.

Questionado sobre se as autoridades de saúde devem evitar administrar a vacina Astrazeneca a pessoas com mais de 60 anos, Cavaleri disse: “Sim, e muitos países, como França e Alemanha, estão a considerar fazê-lo, havendo disponibilidade de vacinas de mRNA.”

“Contudo, os incidentes têm sido muito raros e ocorreram após a primeira dose. É verdade que há menos dados sobre a segunda dose, mas no Reino Unido está a correr bem [o programa de vacinação]. Nos jovens, o risco de adoecer diminui, e a mensagem para eles pode ser a de usar preferencialmente vacinas de RNA mensageiro, mas a escolha é de cada Estado”, acrescentou.

Cavaleri considerou ainda que a vacina de dose única da Johnson & Johnson apresenta “menos problemas do que a AstraZeneca”, apesar de ter sido menos utilizada. “Com uma dose única, é útil para algumas categorias difíceis de alcançar, mas é melhor reservá-la para os maiores de 60 anos”, disse.

O Governo italiano decidiu na sexta-feira restringir o uso da vacina AstraZeneca a pessoas com mais de 60 anos, depois de um adolescente que recebeu a vacina ter morrido na sequência de um caso de formação de coágulos do sangue.

Como muitos países europeus, Itália suspendeu por um curto período de tempo as inoculações com a fórmula da AstraZeneca em Março devido a preocupações com problemas de formação de coágulos do sangue. O país retomou a vacinação no mês seguinte com a recomendação de que a fórmula fosse “preferencialmente” usada por pessoas com mais de 60 anos, depois da EMA ter dito que os benefícios superavam quaisquer riscos.