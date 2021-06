Mudar de emprego para continuar em teletetrabalho? Há quem esteja a fazê-lo

Há quem tenha mudado de emprego para garantir que pode continuar em teletrabalho para lá da crise de saúde pública. Samuel Pinto e Joana Fernandes moravam num apartamento do centro de Lisboa. Agradava-lhes a proximidade dos amigos, a oferta cultural, a facilidade de viajar, mas há um ano, com o nascimento do filho, as suas prioridades alteraram-se: queriam casa com espaço exterior, creche a preço comportável, família por perto. Procuraram empresas que os deixassem ficar em teletrabalho.