Mais dois militares acusados por agressões noutro curso dos Comandos vão ser julgados

Será o segundo julgamento por abuso de autoridade e ofensa à integridade física em provas dos Comandos, depois daquele que senta no banco dos réus 19 militares acusados no inquérito às circunstâncias das mortes dos instruendos Hugo Abreu e Dylan da Silva no curso 127 e cujo julgamento chegará ao fim, logo depois do Verão, com a leitura do acórdão marcada para 6 de Setembro.