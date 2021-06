Governo sabia desde Março da revelação de dados à Rússia

O Ministério da Administração Interna (MAI) e o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) receberam, a 18 de Março, uma queixa dos três activistas russos cujos dados pessoais foram enviados pela Câmara de Lisboa à embaixada da Rússia. Mas, segundo revelou a RTP, ignoraram essas queixas.

O MAI admitiu a existência do e-mail mas não revelou se tinha competências para actuar. Já o MNE disse que ainda não encontrou documento.

A denúncia é feita pelos próprios activistas anti-Putin, que afirmaram ter enviado a queixa devido à prática da autarquia de revelar dados sobre os organizadores dos protestos.

Depois de descobrirem que as informações pessoais (nome, morada, número de telemóvel) tinham sido partilhados pela CML com a Rússia, os cidadãos enviaram uma queixa para os dois ministérios e para a CML.

Segundo explica a RTP, a CML foi a única entidade que respondeu, mais de um mês depois do envio da queixa. A autarquia informou os activistas de que tinham pedido à embaixada russa para apagar os dados em questão.

Confrontando pela RTP, o MAI disse apenas que a queixa foi enviada às entidades com competência na matéria, mas não refere quais eram essas entidades. Já o MNE garantiu ao canal público que até agora ainda não encontrou qualquer registo do e-mail com a exposição da queixa.

Segundo revelaram os activistas, o e-mail foi, de facto, enviado para a secretaria-geral do MNE, pelas 18h21 do dia 18 de Março.

Questionado pelos jornalistas neste sábado sobre o assunto, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a considerar “lamentável que os direitos dos cidadãos serem questionados”.

“Se essa protecção implica uma alteração de comportamentos administrativos, mude-se os comportamentos administrativos. (…) Se é um problema não só de lei ou de comportamentos administrativos, mas aplicação concreta, de casos concretos, não de adopte essa aplicação concreta”, afirmou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda “que isto não se pode repetir a todos os níveis”. Questionado sobre o Governo e o primeiro-ministro já deviam ter dado explicações públicas, o Presidente da República não respondeu.