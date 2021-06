Máquinas trituradoras

Discutamos os objetivos e a solução organizativa para as comemorações do 25 de Abril. Mas evitemos a demagogia de que se alimentam todos os populismos.

1. Nos últimos dias, discutiu-se da pior maneira a nomeação de Pedro Adão e Silva para a coordenação executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A política foi posta de lado e substituída por ataques pessoais e processos de intenção. Infelizmente, não é caso único no debate público, onde lamentáveis ataques de caráter se sobrepõem com demasiada frequência à desejável crítica política.