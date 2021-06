Von der Leyen volta a pedir ao Reino Unido que respeite acordo do Brexit

Presidente da Comissão Europeia diz que protocolo sobre a Irlanda do Norte é para aplicar. Governo britânico acha que ainda há margem para negociar.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou este sábado que tanto a União Europeia (UE) como o Reino Unido devem “aplicar o que foi acordado” no Brexit e sublinhou a “unidade total” do bloco europeu a este respeito.

Garantindo que a UE “quer as melhores relações possíveis com o Reino Unido”, Von der Leyen referiu-se às crescentes tensões em torno da aplicação do protocolo relativo à Irlanda do Norte.

“O Acordo de Sexta-Feira Santa e a paz na ilha da Irlanda são fundamentais. Negociámos um protocolo para preservar o Acordo, assinado e ratificado pelo Reino Unido e pela UE”, lembrou a presidente da Comissão Europeia na sua conta de Twitter antes de um encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, no âmbito da cimeira do G7.

Antes da declaração de Von der Leyen, já o Presidente francês tinha pedido a Johnson que respeitasse “a palavra dada” a respeito do Brexit. Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico mantiveram este sábado uma reunião bilateral, à margem da cimeira do G7, na qual abordaram o estado das relações entre os dois países e com a UE.

No decurso das conversações, Macron disse estar disposto a “restabelecer” a relação com os britânicos, disseram fontes do Eliseu. Contudo, o Presidente francês lembrou Johnson que este novo começo ficará dependente “do respeito dos britânicos pela palavra dada aos europeus e pelo quadro definido pelos acordos de Brexit”.

Por sua vez, o primeiro-ministro britânico exigiu o “compromisso de todas as partes” sobre os acordos na Irlanda do Norte e a necessidade de preservar o Acordo de Sexta-Feira Santa, mas parece acreditar que ainda há margem para negociações.

Boris Johnson adiantou que o Reino Unido e a UE concordaram com “a necessidade de continuar as discussões sobre este assunto para encontrar o caminho a seguir”. Downing Street enfatizou ainda o “desejo de trabalhar dentro da estrutura do protocolo existente para encontrar mudanças radicais e soluções pragmáticas”.

“Este é o nosso foco imediato. Mantemos todas as opções em cima da mesa. Estamos à procura de uma solução. Conforme está a ser aplicado, o protocolo tem um impacto negativo sobre a população da Irlanda do Norte. Precisamos de encontrar soluções urgentes e inovadoras”, adiantou o gabinete de Boris Johnson, citado pela BBC.

O Governo britânico afirmou na sexta-feira, por intermédio do ministro dos Negócios Estrangeiros, que a União Europeia devia ser “menos purista” e “mais flexível”, argumentado que a integridade do Reino Unido não estava aberta a negociações. “A bola está, em grande parte, no campo da UE”, disse Dominic Raab.