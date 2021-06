G7 vai apresentar “alternativa democrática” à Nova Rota da Seda da China

O grupo das sete nações mais industrializadas do mundo (G7) vai tentar rivalizar com a iniciativa Nova Rota da Seda, da China, anunciando um plano de infra-estrutura global, disse à agência noticiosa Reuters e ao diário britânico The Guardian um responsável norte-americano sob anonimato. O anúncio deverá ser feito durante o dia de sábado.

Os Estados Unidos, disse o responsável que falou aos jornalistas, vai tentar que os outros líderes do G7 tenham uma “acção concreta em relação ao trabalho forçado” em Xinjiang e que incluíam uma crítica ao país, que tem vindo a tornar-se mais assertivo sob a liderança de Xi Jinping, no comunicado final.

“Esta não é só uma questão de confrontar a China”, disse, no entanto, o responsável. “Mas até agora não temos oferecido uma alternativa que reflicta os nossos valores, os nossos padrões, e a nossa maneira de agir”, disse o responsável, justificando a alternativa à Nova Rota da Seda.

A China lançou o projecto Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative, BRI) em 2013, uma bandeira da política externa da China de Xi. O projecto envolve mais de 130 países que assinaram acordos com a China, com muitos a receber investimento em infra-estrutura como portos, caminhos-de-ferro, auto-estradas, ou outros. Portugal assinou um memorando com a China, mas não integra a Rota, como acontece com outros europeus, como a Grécia, onde a empresa chinesa Cosco tem uma posição maioritária no Porto do Pireu.

O responsável da Administração de Joe Biden não deu, no entanto, qualquer indicação sobre a fonte do financiamento para o plano democrático alternativo ao chinês. Adiantou que envolverá angariação de fundos públicos e privados para ajudar a fechar uma lacuna de 40 biliões de dólares em países em desenvolvimento até 2035.

De acordo com a empresa de dados financeiros e infra-estrutura Refinitiv, em meados do ano passado, estavam ligados à Nova Rota da Seda mais de 2600 projectos a um custo de 3,7 biliões. Em Junho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que cerca de 20% dos projectos tinham sido fortemente afectados pela pandemia da covid-19.

Alguns dos países ficaram, no entanto, ainda pior depois do investimento chinês, disse o responsável norte-americano, citando a “falta de transparência, baixos padrões ambientais e más condições de trabalho, e abordagem coerciva”.

A China tinha uma economia mais pequena do que a de Itália em 1979, lembra a Reuters, mas depois de abrir a possibilidade de investimento estrangeiro e levar a cabo reformas de mercado tornou-se a segunda economia mundial.

Sob a liderança de Xi, Pequim tem levado a cabo uma política assertiva de afirmação, que nem sempre tem resultado na melhor imagem no palco internacional. Os EUA já classificaram a reemergência do país e a sua tentativa de dominar o mundo de modo militar, económico e tecnológico como “a maior ameaça à democracia no mundo desde a II Guerra Mundial”.