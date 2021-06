Novo parque na Praça de Espanha abre no domingo — mas ainda há muitas máquinas no local

Para quem passou por estes dias pela Praça de Espanha talvez seja estranho acreditar que o novo parque que ali está a nascer possa estar pronto este domingo. É certo que vêem-se já caminhos traçados, algumas áreas relvadas, equipamentos no parque infantil montados, mas ainda que se consiga perceber algumas feições do que será o futuro deste parque urbano, parece haver muitos trabalhos por completar: há máquinas pesadas dentro do espaço, muita terra revolvida, blocos de pedra por assentar, arbustos e pequenas plantas ainda dentro de vasos de plástico à espera de serem plantados. No entanto, apesar do cenário, a Câmara de Lisboa garante que o parque urbano da Praça de Espanha estará concluído a tempo da sua inauguração, no próximo domingo, dia de Santo António.