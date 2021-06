Rafael Tonon: “Só quero comer e ser feliz. Eu estou cansado de comer conceito, sabe?”

Há no livro de Rafael Tonon, As Revoluções da Comida, uma história particularmente perturbadora, sobretudo para leitores que, como é o caso de todos nós neste momento, estão a viver uma pandemia. Conta o jornalista brasileiro especializado em gastronomia, actualmente a viver no Porto (e colaborador da Fugas), que “o maior extermínio do século XX não aconteceu na Europa das duas grandes guerras”.