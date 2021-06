Portugal de Lés-Lés tornou a EN2, a terceira maior estrada do mundo, ainda mais longa

Foi a primeira edição temática do Portugal de Lés-Lés, que de 2 a 5 de Junho desceu os 738 quilómetros da Nacional 2. Mas sempre a entrar e a sair dela, atrás daquilo que o move: as paisagens, as histórias e o prazer de andar de moto.

Em 1027 quilómetros há 1001 coisas que podem correr mal, sobretudo quando está em causa a maior caravana de mototurismo da Europa, que este ano juntou cerca de 2250 pessoas em 2100 motos, a circular entre Chaves e Faro, de 2 a 5 de Junho. Como correu tudo bem, não admira que, no palanque montado no Jardim Manuel Bivar, de Faro, ao qual sobem as motos que chegam ao fim deste 23.º Portugal de Lés-a-Lés, Ernesto Brochado, speaker e alma do evento, pareça ainda mais bem disposto do que o habitual.