Há um novo Ritz para ir conhecendo, luxo a luxo

No quarto completamente renovado com vista para o Parque Eduardo VII, em Lisboa, há um livro imponente em cima da secretária cujo título é Oito em Ponto. Lá dentro, as fotografias revelam casas, do Douro ao Algarve, por onde Artur Miranda e Jacques Bec, do atelier de arquitectura Oitoemponto, já espalharam o seu gosto por uma decoração sumptuosa e elegante. É assim também a nova suíte deluxe do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa. O hotel aproveitou o tempo que esteve fechado para renovar cerca de 70 quartos e suítes, preparar a piscina exterior aquecida com um novo bar e abrir o terraço ao bar que funciona no interior.