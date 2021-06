Selecção entre um “pulmão” verde e um estádio com história

Se chegar às meias-finais do Euro 2022, Portugal terá sempre como base um hotel em Budapeste, mas na Hungria Fernando Santos não terá “a possibilidade de treinar dentro de casa” como gosta.

A “casa” volta a ter o endereço de uma das mais cosmopolitas e visitadas capitais europeias, mas depois de Paris (Euro 2016) e Moscovo (Mundial 2018), as características do local onde Fernando Santos está a preparar a sua terceira participação numa grande competição de selecções tem poucos pontos em comum com Marcoussis, em França, ou Kratovo, na Rússia.