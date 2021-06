Inglaterra tem um problema com a Croácia e com os jogos de abertura

Ingleses entram no Euro 2020 em Wembley frente ao vice-campeão do mundo. Países Baixos estão de volta às grandes competições e Macedónia do Norte estreia-se no torneio.

A Inglaterra tem um problema com os jogos de abertura nas fases finais de Europeus: em nove edições do Euro, nunca ganhou nenhum. E tem um problema recente com a Croácia, o seu carrasco nas meias-finais do Mundial 2018. A selecção dos “três leões” vai ter de enfrentar dois problemas de uma só vez neste domingo, em Wembley, no jogo que abre as hostilidades do Grupo D (14h, TVI) no Euro 2020. Um reencontro entre uma Inglaterra carregada de optimismo (como sempre) e uma Croácia a querer, mais uma vez, chegar longe numa grande competição de selecções.