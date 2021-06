Eriksen, jogador da Dinamarca, caiu inanimado no relvado

Christian Eriksen, jogador da selecção da Dinamarca, de 29 anos, caiu inanimado no relvado durante o jogo entre a Dinamarca e a Finândia do Euro 2020 e está a ser socorrido em pleno relvado pelas equipas médicas.

Corria o minuto 43 da partida entre as duas selecções escandinavas quando Eriksen, médio de 29 anos, na sequeência de um lançamento de linha lateral, caiu de forma fulminante no relvado do estádio.

As equipas médicas foram prontamente chamadas para assistir o internacional dinamarquês e foi de imediato perceptível a gravidade da situação.

Os médicos começaram de imediato a realizar manobras de reanimação e continuam em campo a prestar assistência ao jogador que actua no Inter de Milão.

Entretanto, os jogadores da Finlândia recolhem aos balneários.

A equipa de arbitragem também sai do relvado.

O jogador sai agora do relvado, de maca, rodeado pelos companheiros de equipa e com um pano a cobrir a saída do internacional dinamarquês.

Entretanto, a UEFA anunciou que a partida está suspensa devido a uma emergência médica.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Enquanto isso, o speaker do estadio diz para as pessoas ficarem nos lugares até haver mais informação.