Um bom empate em Baku

Depois de um jogo de abertura com uma vitória robusta da Itália sobre a Turquia, o Euro 2020 teve o seu primeiro empate ao segundo dia, um 1-1 entre País de Gales e Suíça em Baku, capital do Azerbaijão, também a contar para o Grupo A. Apesar do empate, até foi um jogo bem interessante, de domínio partilhado e bons sinais de ambos os lados para as respectivas carreiras no torneio. Com a primeira jornada completa no agrupamento, a Itália lidera, com três pontos, seguida de Gales e Suíça, com um. A Turquia está em último lugar, com zero pontos.

O ponta-de-lança do Benfica Haris Seferovic foi titular na equipa suíça, mas mostrou-se bastante perdulário ao longo do jogo. Ainda com o 0-0 no marcador, o segundo melhor goleador da liga portuguesa teve três claras oportunidades de fazer o 1-0 (27’, 41’ e 46’), mas nunca conseguiu acertar com a baliza. Os galeses, por seu lado, tiveram uma bela oportunidade do gigante Kieffer Moore (1,96m) aos 17’, um cabeceamento que obrigou Sommer a aplicar-se.

O domínio suíço só deu frutos no início da segunda parte. Aos 49’, Breel Embolo, avançado do Borussia de Moenchengladbach, fez o 0-1, num excelente cabeceamento após canto, a mostrar a eficácia que estava a escapar a Seferovic.

Liderados pelo capitão Gareth Bale, os galeses reagiram da melhor maneira e conseguiram chegar ao empate aos 74’, com um cabeceamento certeiro de Moore, avançado do Cardiff City, dando alguma justiça ao resultado.

Após o empate, os suíços voltaram a acercar-se da baliza de Ward, que foi o herói dos galeses nos últimos minutos, com várias defesas de grande qualidade.

A Suíça ainda voltou a meter a bola na baliza do guarda-redes de Gales, aos 85’, pelo recém-entrado Gavanovic (que substituiu Seferovic), mas o avançado suíço estava fora-de-jogo no momento do passe de Embolo - a decisão foi tomada por indicação do VAR, que é uma novidade em fases finais de Europeus.