Olhar a agonia dos outros

Naquele momento em que a bola toca na coxa de Christian Eriksen ele já não estava no jogo Dinamarca-Finlândia. O plano tinha mudado milésimos de segundo antes da cara do médio dinamarquês para uma imagem mais ampla da jogada — era a distância suficiente para se perceber logo que a queda de Eriksen tinha tudo para ser preocupante. E foi. Seguiram-se minutos de aflição e de agonia em directo. Dois jogadores finlandeses próximos da jogada foram dos primeiros a pedir ajuda. Pouco depois, toda a equipa da Finlândia deixou o relvado. Os médicos foram rápidos no socorro. Nas bancadas, rostos de consternação dos adeptos de ambas as equipas.