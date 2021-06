Mediadores culturais: os precários que são o rosto das instituições

Estão “na linha da frente” de museus, fundações, teatros, monumentos. São estes trabalhadores, a maioria a recibos verdes, que estabelecem relações directas com os públicos e materializam aquilo que as organizações culturais proclamam ter como missão primordial, mas “onde não investem o suficiente”: a democratização do acesso à cultura. O Ípsilon ouviu mediadores e responsáveis de serviços educativos e encontrou uma classe profissional em que a precariedade é a regra — espelho de um sector cultural onde as más práticas laborais são um poço sem fundo.