Gonçalo Delgado vence Prémio Estação Imagem

Uma reportagem do fotojornalista Gonçalo Delgado no Hospital de Braga, onde as unidades de cuidados intensivos e de obstetrícia ocupam andares próximos e os gritos dos recém-nascidos que acabam de chegar à vida alcançam as camas onde os doentes com infecções graves de covid-19 lutam para sobreviver, ganhou o Prémio Estação Imagem 2021.