Activistas pró-palestina dizem que os seus dados foram enviados para a embaixada de Israel

A Câmara Municipal de de Lisboa enviou à embaixada de Israel dados de activistas pró-palestina e também partilhou informações com China e Venezuela. Ao P24, Ziyaad Yousef, membro do Comité de Solidariedade com a Palestina, afirma ter-se sentido “completamente abandonado e exposto a perigos pela autarquia".

