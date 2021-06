Os líderes do G7 foram empilhados no Mount Recyclemore feito com lixo electrónico

Dias antes de chegarem à cimeira do G7, os sete líderes mundiais foram empilhados no Mount Recyclemore. A escultura gigante feita de lixo electrónico foi erguida pelo artista Joe Rush. Fica na Cornualha, no Reino Unido, muito próxima do sítio onde Boris Johnson recebe, a partir desta sexta-feira, 11 de Junho, os líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Japão.

Foto Alex Wreckage e Joe Rush, autores da escultura gigante feita de lixo electrónico Hugh R Hastings/ Getty Images

Foto Hugh R Hastings/Getty Images

Para construírem as caras de três metros, os 15 artistas que colaboraram na escultura reaproveitaram 12 toneladas de lixo electrónico — cerca de 20 mil componentes de electrodomésticos e outros aparelhos eléctricos. "Precisamos de reciclar as coisas, precisamos de as fazer durar. Não podemos simplesmente atirá-las para aterros sanitários. Não é apenas um problema político; é um problema com o qual a raça humana tem de lidar”, disse Joe Rush, citado pelo Guardian. "É preciso que possam ser arranjados ou feitos para durar mais tempo”, desafia os líderes políticos que irão discutir maioritariamente o combate à pandemia.

O artista londrino é conhecido pelas várias instalações artísticas feitas com lixo e, muitas vezes, expostas no festival Glastonbury. Autoproclama-se como um “artista das margens”.

Tom Nicholson/Reuters Tom Nicholson/Reuters Tom Nicholson/Reuters Tom Nicholson/Reuters Fotogaleria Tom Nicholson/Reuters

A Mount Recyclemore é uma reinterpretação do memorial norte-americano Mount Rushmore, no estado Dakota do Sul, um tributo a quatro presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Montada em Londres, a escultura ficará na praia de Sandy Acres, na Cornualha, até domingo, 13 de Junho. O plano depois é ser transportada para os escritórios do patrocinador da obra, a musicMagpie, uma loja online de venda de aparelhos electrónicos recondicionados, em Manchester.

Os sete líderes representados na escultura são o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, o presidente francês, Emmanual Macron, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a chanceler alemã, Angela Merkel, e Joe Biden, o presidente norte-americano.

​O combate global à pandemia é o grande tópico da cimeira que decorrerá nos próximos dias na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. O grupo dos sete países com economias avançadas e sociedades abertas reuniu-se pela última vez há dois anos, em Biarritz.