Um passo em frente

Está aberta a porta à legalização da canábis para uso pessoal no processo que agora se iniciou no parlamento. Sejamos capazes de dar mais este passo de progresso.

A ciência é destruidora de dogmas. As suas grandes vítimas históricas, os conservadores, somam derrotas que são já incontáveis – no entanto, ainda resistem em luta contra as evidências. Pode não ser à primeira, pode muitas vezes questionar o senso comum de forma completamente contra intuitiva, pode até enfrentar resistências que durem inúmeros anos, mas a história demonstra como a ciência acaba por se afirmar.