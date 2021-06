Como construir uma capital dos direitos humanos

Com a exceção de 1995, quando foi assassinado Alcindo Monteiro às mãos de um bando de racistas, este foi o mais triste 10 de Junho de que tenho memória. Que os nomes e dados pessoais de ativistas russos pró-democracia tenham sido partilhados pelos serviços da Câmara Municipal de Lisboa com a embaixada da Rússia de Putin é intolerável. Pior ainda, que essa prática possa ter sido comum durante anos é absolutamente desolador para quem se preocupa com os direitos humanos e quer que o nosso país seja um porto seguro para todos aqueles que lutam pela democracia nos seus países.