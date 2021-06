Presidente argentino diz que “brasileiros vieram da selva”

O que era uma tentativa para elogiar os laços entre a Argentina e a Europa acabou por terminar como uma declaração de teor racista por parte do Presidente argentino, Alberto Fernández. “Escreveu certa vez Octavio Paz que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, os argentinos, chegámos dos barcos. Os barcos que vinham da Europa”, declarou Fernández.

A frase polémica foi dita durante um encontro com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Buenos Aires, e causou ondas de choque em todo o continente americano. A atribuição da frase ao escritor mexicano Octavio Paz foi equivocada por parte de Fernández, que a confundiu com a letra de uma música de uma banda de rock argentino. A frase original de Paz é “os mexicanos descendem dos aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos”.

Fernández fazia uma referência à grande vaga migratória no final do século XIX e início do século XX entre a Europa e a Argentina – embora outros países sul-americanos também tenham sido destinos de europeus que procuravam melhores condições de vida – que deixou um grande lastro cultural, demográfico e económico no país.

A declaração do Presidente argentino confirma, para muitos dos seus vizinhos, um sentimento de superioridade dos cidadãos a sul do rio da Prata que se consideram mais próximos dos europeus do que dos sul-americanos, ignorando as raízes indígenas do povo argentino. Calcula-se que actualmente existam cerca de um milhão de indígenas na Argentina, diz o El País.

Depois de uma enorme vaga de contestação, sobretudo nas redes sociais, incluindo entre apoiantes de Fernández, “herdeiro” do kirchnerismo, o Presidente emitiu um pedido de desculpas. “Não quis ofender ninguém, de qualquer forma, quem se tenha sentido ofendido ou invisibilizado, desde já as minhas desculpas.”