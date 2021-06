Podem os jogos de tabuleiro restaurar a confiança entre cidadãos e políticos?

Era para ser a típica tarde de arrumações em casa, mas Almerinda, moradora no bairro de Contumil, acabou sentada à mesa com Rui Sá, deputado municipal da CDU, para uma ronda de jogos de tabuleiro que quer desarrumar constrangimentos institucionais e reparar as relações entre eleitores e eleitos. O encontro improvável, que se repete este sábado, com outros protagonistas, integra a primeira jornada do Demo Cimeira, projecto do Visões Úteis que junta cidadãos de Campanhã e seus representantes políticos, a nível local, nacional e europeu, em torno de jogos de tabuleiro, num “cruzamento entre arte, política e cidadania” que, segundo a companhia portuense, constitui um questionamento da “essência da democracia representativa”.