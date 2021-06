Como treinam os campeões?

É a forma como se obtêm resultados extraordinários em múltiplas áreas da realização humana, das artes, à ciência, ao ensino: com foco, com paixão e com determinação!

Com afecto. Com o afecto com que ouvem a expressão “Boa, campeão!”, quando estão a realizar as suas primeiras aprendizagens motoras e de socialização. Com o afecto com que os professores, treinadores ou pais premeiam o seu envolvimento.

Com outros. Os campeões treinam no seio de comunidades, mais ou menos alargadas. Com treinadores e com os colegas, em equipas de treino, com o contributo de múltiplos saberes.

Com convicção. Uma convicção reforçada pelo sucesso, mas sobretudo pela certeza nas aquisições efectuadas ao longo de meses, anos e anos de crescimento, em que os diferentes patamares de dificuldade e exigência foram sendo cumpridos, treino após treino.

Com sensação de pertença. Pertença a um grupo, a uma equipa, a um conjunto de pessoas que reconhecem valores, regras e que partilham princípios e objectivos, desilusões e alegrias.

Com método, desenvolvido por treinadores atentos, numa abordagem racional, progressivamente ajustada às explicações da ciência e confrontada com a experimentação, tanto em laboratório como no terreno.

Com rotinas e desafios. Rotinas que tranquilizam e fortalecem as aquisições, desafios que promovem a melhoria, o aperfeiçoamento.

Com incertezas. Recheados de momentos difíceis, com resultados insatisfatórios, retrocessos e atrasos de progressão.

Com lesões, momentos de dor, paragem e necessidade de recomeçar, num processo escalonado de contenção de danos, tratamento, regeneração, retorno à actividade, à prática, ao desempenho e, finalmente, à competição.

Com foco na recuperação após cada treino, jogo, competição ou época desportiva, sabendo que o sucesso depende da higiene de vida e do bem-estar que levam até ao próximo treino.

Com suporte da equipa, dos treinadores, dirigentes, analistas de dados, fisiologistas do exercício e outros cientistas do desporto. Com o suporte de equipas alargadas na área da saúde, desde os cardiologistas que realizam exames de estratificação do risco cardiovascular, aos nutricionistas que ajustam as necessidades proteicas, energética e de hidratação às necessidades individuais de cada jogador, aos especialistas de medicina desportiva e até aos fisiatras que apoiam na recuperação de lesões. Por fim, o mais importante, com o suporte da família e dos amigos.

Com cansaço e momentos maus, com superação, com pausas e ajustamento da administração das cargas de treino.

Com alegria. A alegria que facilita as aquisições, a progressão, a partilha.

Esta é a forma como treinam os campeões do desporto e que tão bem os caracteriza. Mas também é a forma como se obtêm resultados extraordinários em múltiplas áreas da realização humana, das artes, à ciência, ao ensino: com foco, com paixão e com determinação!

Por estas razões, a medicina desportiva e a reabilitação de desportistas são áreas dos serviços de saúde que intervêm na preparação da nossa selecção para campeonatos como o Euro2020 que está prestes a arrancar, mas são áreas que também se destinam a todos os campeões do desempenho humano, a todos aqueles que procuram a promoção da saúde, o bem-estar e a optimização da performance.