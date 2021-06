Mistério dos décuplos põe África do Sul à procura dos dez bebés

O filantropo Iqbal Survé, presidente executivo da Independent Media, proprietária do Pretoria News e do Daily Voice , as únicas publicações que tiveram acesso à informação sobre os bebés, doou um milhão de rands (quase 60.400€) à família.

A notícia de um novo recorde mundial quando ao número de bebés resultantes de uma só gravidez captou as atenções do mundo e, claro, do Guinness World Records — é que a detenção de um recorde não é paga, mas vale dinheiro, sobretudo em publicidade. E, a confirmar-se, irá destronar Nadya Suleman, que teve oito bebés, em 2009, não dando hipóteses à malaia Halima Cissé, mãe de nove bebés, nascidos em Marrocos, há cerca de um mês.

No entanto, até ao final de quarta-feira, não havia prova de ter ocorrido um parto, no dia 7 de Junho, a envolver dez bebés “em qualquer hospital público ou privado”, como referiu o governo da província de Gauteng, no Norte da África do Sul. Horas mais tarde, porém, o Departamento de Desenvolvimento Social de Gauteng confirmou ter localizado a parturiente.

No entanto, escusou-se a elaborar sobre o número de recém-nascidos, preferindo esclarecer que “a mãe, uma utente do departamento, está num local seguro”, estando o organismo a fazer um levantamento das suas necessidades, ao mesmo tempo que Morakane Mosupyoe, membro do conselho executivo do Departamento de Desenvolvimento Social de Gauteng, garantiu ir visitar a mulher assim que estejam reunidas as condições.

Também o presidente da câmara de Ekurhuleni, município na mesma região, usou o Twitter para garantir a veracidade da história. Mzwandile Masina escreveu: “Encontrámos a família e soubemos que os bebés estão bem”.

Num possível gesto de boa-fé, o presidente executivo da Independent Media, proprietária do Pretoria News e do Daily Voice, as únicas publicações que tiveram acesso à informação sobre os bebés, doou um milhão de rands (quase 60.400€) à família. O filantropo Iqbal Survé anunciou a doação com o pai das crianças, Tebogo Tsotetsi, ao seu lado, que se deslocou à Cidade do Cabo para tal. “A minha fundação familiar, a Survé Philanthropies, informou Tebogo e a família de que estamos a fornecer-lhes recursos substanciais para os ajudar neste tempo maravilhoso, mas desafiante do ponto de vista dos bebés.”

Sobre a doação de um milhão de rands, Iqbal Survé explicou que o valor vai ser entregue “durante um período de tempo” e também na forma de “outros serviços de apoio”. “Eles vão necessitar de bons cuidados de saúde e educação, comida e alojamento adequado.”

A acção do presidente executivo da Independent Media tem como objectivo conquistar a confiança dos sul-africanos, aos quais foi pedida solidariedade para com esta situação. No entanto, persistem várias dúvidas, nomeadamente quanto ao número de bebés e ao seu estado de saúde. Algo que não passou despercebido a Tebogo Tsotetsi: “Sinto-me abençoado e aprecio o apoio que recebi e também tenho notado que as pessoas estavam inicialmente felizes e depois de repente pensaram que éramos fraudes e que os bebés não existem, mas existem.” O pai informou ainda que “as crianças estão em incubadora por terem nascido prematuramente”, acrescentando que a África do Sul verá os bebés “quando chegar a altura certa”.

A Independent Media, que teve o exclusivo da história, pediu aos leitores que doassem artigos de bebé, incluindo fraldas, biberões, toalhetes, cobertores, roupas, cremes, sabonetes, banheiras, bombas de leite, almofadas de alimentação, chupetas ou dinheiro.

E a Twitterlândia respondeu de forma massiva, sobretudo depois de a antiga política e activista Lindiwe Mazibuko sugerir um #NationalBabyShower. Várias marcas não tardaram a associar-se ao movimento, com uma empresa a prometer um ano de fornecimento de conservas de peixe ou outra que adiantou já ter providenciado fraldas para um longo período.