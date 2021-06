Casacos de Mick Jagger entre os lotes de um leilão que celebra as criações de L’Wren Scott

A casa de leilões Christie's está a disponibilizar 55 lotes com criações de L'Wren Scott, que morreu em 2014, aos 49 anos. A designer, que namorava Mick Jagger na altura da sua morte, era conhecida pelos seus vestidos elegantes e cheios de intrincados detalhes.

“Ela era tão elegante e glamorosa e tinha esta sensação de que tudo devia ser como era durante o antigo período de Hollywood. Tudo era apenas luxo e romance”, contextualizou a chefe de vendas da casa de leilões, Caitlin Yates, à Reuters. “Todos os materiais que utilizava eram os melhores... era tudo feito à mão; ela era muito focada nos pormenores”.

As licitações online decorrem até 1 de Julho, sendo esta a primeira vez que uma colecção dos arquivos de L'Wren Scott chega ao mercado, referiu Caitlin Yates. “Foi Mick Jagger que decidiu trazer isto para o mercado para celebrar [o trabalho de] L'Wren Scott.” Por isso, não é de admirar que entre os artigos à venda estejam dois casacos em que L'Wren Scott e Jagger colaboraram e que brilharam no corpo do vocalista dos Rolling Stones.

Um dos casacos, bordado a lantejoulas, foi usado por Jagger no festival de música de Glastonbury, em 2013; um segundo é adornado com contas, borboletas e lantejoulas, que o cantor usou no concerto da digressão 50 & Counting dos Stones, no londrino Hyde Park, no mesmo ano. Ambos chegam com um preço-base de licitação de 15 mil libras (17.466,75€, ao câmbio actual), mas a casa de leilões prevê que possam atingir valores entre as 20 e as 30 mil libras (de 23.288 a 34.933€).

Entre os vestidos destacam-se dois figurinos: um preto e dourado de lantejoulas que Nicole Kidman levou à cerimónia dos Óscares em 2013 e um preto, inspirado nos anos de 1940, bordado com lantejoulas cor-de-rosa e usado por Madonna.

As receitas do leilão revertem para a bolsa L'Wren Scott, criada por Mick Jagger em 2015, para apoiar talentos na escola de arte de Londres Central Saint Martins. “L'Wren era uma talentosa e apaixonada designer, com um olho apurado para os detalhes”, disse Jagger numa declaração. “Todas as pessoas que usavam os seus vestidos estavam no centro dos seus desenhos”.

Nascida no estado norte-americano do Utah com o nome de baptismo Luann Barnbrough e criada numa família adoptiva mórmon, L'Wren Scott trabalhou como modelo, consultora de moda e figurinista.

Esguia, de cabelo negro e 1,93 m de altura, o seu trabalho como modelo levou-a à mais conceituada de todas as passerelles, a de Paris, onde desfilou para casas emblemáticas como a Chanel ou Thierry Mugler, de quem se tornou musa. Chegou ao trabalho de modelo depois de ter sido descoberta pelo fotógrafo Bruce Webber.

Como figurinista, foi responsável pelo guarda-roupa de filmes como Ocean’s 13 e do documentário de Martin Scorsese sobre os Stones Shine a Light, além de ter vestido Nicole Kidman em De Olhos Bem Fechados​, de Stanley Kubrick — tornaram-se amigas e Kidman descreveu-a, ao jornal britânico Telegraph, como uma criadora que “sabe que aspectos acentuar numa mulher”. Na pele de stylist, trabalhou com o fotógrafo Herb Ritts e foi numa dessas sessões que conheceu Mick Jagger.

Lançou a sua marca em 2006, conseguindo rápido reconhecimento do seu trabalho junto de algumas das estrelas com maior visibilidade dos Estados Unidos, como é o caso de Oprah Winfrey, Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker, Christina Hendricks e Michele Obama.

L'Wren Scott foi encontrada morta, a 17 de Março de 2014, no seu apartamento. As suspeitas de acto criminoso foram descartadas, tendo o relatório forense declarado o suicídio.