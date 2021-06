Dacia Sandero Stepway, a cartada da racionalidade

Não será o mais bonito da rua, nem o mais seguro segundo os mui exigentes padrões europeus. Mas está entre as soluções mais económicas que se podem encontrar no mercado. E ainda esbanja estilo.

Se se quer mesmo poupar, o Sandero hatchback será a escolha a fazer, capaz de se apresentar por um valor a partir de 9000 euros, desde que se opte pela versão mais despida e fraquinha. Já o Stepway, de saias arregaçadas e com trejeitos de SUV, tão em linha com as preferências actuais do mercado, é disponibilizado desde 13.550€, quando equipado com o motor a gasolina de 90cv — ainda que neste caso, o ensaio tenha envolvido a versão Eco-G 100 Bi-Fuel, que custa mais 250 euros.