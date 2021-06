Morreu o "elástico" Neno aos 59 anos (1962-2021)

Neno, guarda-redes internacional que representou Benfica e V. Guimarães, morreu esta quinta-feira aos 59 anos. Adelino Augusto Graça Barbosa Barros​ nasceu a 27 de Janeiro de 1962 na Cidade da Praia, em Cabo Verde. Ganhou a alcunha de "elástico" pela rapidez que demonstrava entre os postes.

Formado no Barreirense, onde chegou com 15 anos, Neno passou por V. Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal enquanto profissional. De águia ao peito, o antigo guarda-redes sagrou-se campeão nacional por três vezes e venceu ainda três Taças de Portugal. Nos vimaraneses, conquistou uma Supertaça em 1988.

Ao serviço da selecção portuguesa fez nove encontros, entre 1989 e 1996. Não chegaria a ser convocado para uma competição europeia – uma das maiores frustrações da carreira, como admitiu ao Expresso em entrevista –, mas deixaria uma marca importante nas balizas portuguesas, servindo de referência para muitos guarda-redes que lhe seguiram as pisadas.

Fora dos relvados era fã de música: em criança queria, inclusivamente, ser cantor, algo que mereceu a reprovação do pai, que também não gostava da paixão que o petiz demonstrava pelo desporto-rei. "O meu pai nunca foi a favor. Nem da música nem do futebol. Lembro-me até que, quando eu cantava lá em casa, o meu pai dava-me dinheiro para eu me calar [risos]. Chegou a pagar-me tostões para eu ficar calado porque ele queria trabalhar descansado em casa", afirmou ao Expresso.

Após terminar a carreira de jogador, passou pela direcção do V. Guimarães, transformando-se num símbolo do clube e da cidade. Foi relações públicas e treinador de guarda-redes no V. Guimarães. Foi com carinho que o clube o recordou na publicação sobre a morte de Neno, esta quinta-feira. "Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro", escreveu o clube no site oficial.