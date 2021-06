A partir de dia 10 de Junho, o teletrabalho deixou de ser obrigatório no país, excepto em quatro concelhos, que mantêm o risco elevado no âmbito da pandemia de covid-19.

O que muda no regime do teletrabalho a partir de agora?

A evolução da pandemia levou o Governo a decidir que, na generalidade do território do continente, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser apenas recomendado. A regra aplica-se tanto ao sector privado como à administração pública.