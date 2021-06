1. Na semana passada o binómio Portugal-Espanha esteve bem na moda. Dois jogos, um oficial (sub 21) e um particular (selecção A). E mais o anúncio público formal de uma candidatura à organização de um Campeonato do Mundo. E, contas feitas, a “coisa” não correu nada mal. Contudo, também eu vivi um Portugal-Espanha muito menos interessante e sem o brilho dos outros. Na verdade, tive o prazer de conhecer, agora de viva voz, de um colega espanhol, os contornos de uma futura lei do desporto espanhola (a vigente remonta a 1990).