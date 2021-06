Bélgica e Rússia dispensam fase das apresentações

Adversários na fase de qualificação com duelo marcado para São Petersburgo, onde os “diabos vermelhos” passearam em 2019.

Pela primeira vez na história, Bélgica - a primeira selecção a reservar lugar no Euro 2020 - e Rússia encontram-se esta noite (20h) na fase final de um Campeonato da Europa, em partida da primeira ronda do Grupo B, que o Dinamarca-Finlândia abrirá neste segundo dia do Europeu.