Belenenses SAD contrata internacional brasileiro Sandro

A Belenenses SAD anunciou nesta sexta-feira a contratação do brasileiro Sandro como reforço para a próxima época. O presidente do clube lisboeta revelou que o contrato que vincula o médio de 32 anos tem a duração de duas temporadas.

Sandro já passou por Inglaterra, Itália e Turquia e admitiu que vir para Portugal lhe dá a estabilidade de que necessita nesta fase da carreira. “Conheço a Liga portuguesa, é muito boa, com clubes gigantescos e estou ansioso por poder jogar. O Belenenses é um clube familiar e eu quero conhecer mais e ficar por mais anos. Quero estabilizar em Portugal, render muito mais e acabar a carreira aqui”, afirmou o médio defensivo, que admitiu que está também preparado para jogar como defesa central.

O jogador revelou a ambição de poder, com a sua experiência, ajudar os mais jovens dentro de campo."Sou um jogador que já passou por muitos locais e hoje tenho mais experiência. Espero que isso me dê a possibilidade de ajudar este projecto. Estar aqui hoje é como se estivesse a assinar o primeiro contrato e estou muito feliz”, disse o jogador, que já foi internacional pela selecção brasileira em 18 ocasiões.

Quanto ao papel que vai ter no plantel, Sandro revelou que já falou com Petit e que estão coordenados para que o brasileiro possa ser um líder dentro do campo. “Já me vejo como um jogador que conversa muito com os jovens. Pela experiência, quero ajudar. Gosto de conversar e espero ajudar como me ajudaram a mim quando estava nesta fase. Estou muto feliz pela oportunidade”, concluiu.

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, considerou Sandro um “grande reforço” para o projecto e confia que será uma peça fundamental na aposta na formação.

“É um grande reforço para a próxima época e para o projecto. Tem um trajecto conhecido, grande experiência. Na próxima época queremos um plantel como muitos jovens, mas sabemos que só terão capacidade para se afirmarem com jogadores muito experientes, que também têm qualidade. O Sandro demonstrou sempre um grande entusiasmo em jogar connosco, ser uma referência e um líder para os nossos jovens”, disse o líder dos “azuis”.