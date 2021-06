A saga do “cú” do autocarro

Em pouco mais de três horas vi mais tempo o “cú” do autocarro que transportava os jogadores do que a maior parte da minha família no último ano e três meses.

Enquanto temperava, esperava que ganhassem gosto e assava no forno umas pernas de frango com massa de pimentão alentejano caseirinha, dediquei parte do meu Dia de Portugal a acompanhar nas televisões a partida e chegada da lusa selecção da bola à Hungria.

Em pouco mais de três horas vi mais tempo o “cú” do autocarro que transportava os jogadores do que a maior parte da minha família no último ano e três meses. Pelo que, posso considerar que o dito já é praticamente da minha “família”. Ele e o dos principais clubes portugueses que, semana sim, semana sim, me atormentam via televisão. A minha “família” é assim hoje uma frota de autocarros e não vivo confortável com isso.

Mas, além da tormenta, há algumas coisas que me intrigam. A primeira: qual é o valor daquela informação? Deve ser muita, porque os cinco canais de informação no cabo o fazem, com maior ou menor frequência, sempre que há um jogo de média ou maior importância. Por isso, devo ser eu que vou em contramão e não todos os outros, mais burro que o pára-choques da traseira do autocarro.

“Agora vamos entrar em directo com repórter ‘x’ que segue na mota que acompanha o autocarro da equipa ‘y’”, afirmam no estúdio. E o que tem o repórter ‘x’ para dizer? Que “a viagem vai a decorrer com tranquilidade”; que “acabou de passar pela rotunda ‘h’ ou rua ‘z’”; que “deve estar a cinco minutos” de chegar ao destino.

Mas estavam à espera do quê? Que a viagem fosse uma desgraça? Que o autocarro, para ir da Cidade do Futebol para o aeroporto, saísse pela Ponte 25 de Abril e entrasse pela Vasco da Gama?

Por fim, mais uma questão: porque aceitam os jornalistas fazer este trabalho? Só pode ser por serem obrigados e até ameaçados pelas chefias, porque ninguém aceitaria ir para ali “mamar” pipos de dióxido de carbono e outros gases de forma voluntária.

PS – As pernas de frango estavam maravilhosas.