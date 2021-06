Sexta, na TV: A Forma da Água, mulheres na moda e pontapé de saída para o Euro 2020

CINEMA

Miles Ahead

AXN Movies, 21h10

Assinado e protagonizado por Don Cheadle, um “quase biopic” que ficciona um período da vida de Miles Davis. No auge da carreira, abandona os palcos e fecha-se em casa. Vive cinco anos isolado, lidando com dores crónicas e problemas de voz decorrentes do uso abusivo de analgésicos e drogas. Um dia, é contactado por Dave Braden (Ewan McGregor), que está determinado a fazer uma reportagem para a Rolling Stone sobre a grande estrela do jazz. Será ele a ajudar Davis a regressar.

Golo!

Hollywood, 21h30

Santiago Munez (Kuno Becker) sempre sonhou ser futebolista, mas o pai sempre o demoveu... Até um caçador de talentos o levar para um dos mais amados clubes de futebol do mundo. Danny Cannon realiza esta aventura filmada em colaboração com a FIFA, com direito a cameos de estrelas reais do futebol como David Beckham ou Zinédine Zidane.

Todos Sabem

RTP2, 22h51

Laura regressa com o marido e os filhos à sua pequena aldeia espanhola para o casamento da irmã mais nova. A reunião familiar transforma-se numa tragédia quando a filha desaparece. Um thriller psicológico realizado pelo iraniano Asghar Farhadi, com Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín.

Foto Todos Sabem

Djon Africa

RTP1, 2h

Assinado por Filipa Reis e João Miller Guerra, o filme inspira-se na história real de Miguel “Tibars” Moreira, ou Djon África, filho de cabo-verdianos, nascido e criado em Portugal, que viaja até Cabo Verde à procura do pai, numa jornada que acabará por ser, sobretudo, de autodescoberta.

A Forma da Água

Fox Movies, 2h50

Início dos anos 1960. Elisa é empregada de limpeza num laboratório de segurança máxima. Um humanóide anfíbio é ali mantido em cativeiro e submetido a testes. Quando está prestes a ser usado como cobaia num programa espacial, ela resolve resgatá-lo. Com realização de Guillermo del Toro, e com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Octavia Spencer nos papéis principais, o filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, dois Globos de Ouros e quatro dos 13 Óscares para que foi nomeado.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

TVI, 20h

Directo. O encontro entre a Turquia e a Itália, no Estádio Olímpico de Roma, dá o pontapé de saída para o Euro 2020. O árbitro holandês Danny Makkelie dirige a partida inaugural.

SÉRIE

Os Anos dos Milagres

RTP2, 22h01

Estreia. A Alemanha do pós-II Guerra Mundial é o cenário desta mini-série que retrata a vida de uma família, os Wolf, que procura o seu lugar nessa época de oportunidades (e feridas) abertas.

DOCUMENTÁRIOS

Hotéis Extraordinários: A Vida nos Bastidores

RTP2, 20h34

Começa a segunda temporada do programa em que o jornalista Giles Coren e a chef Monica Galetti espreitam o que acontece nos bastidores de hotéis icónicos, peculiares ou luxuosos. É neste último grupo que se inclui o de hoje: The Brando, um resort na Polinésia Francesa onde a pernoita fica na ordem dos milhares de euros. Situado em Tetiaroa, deve o nome a Marlon Brando, actor que comprou a ilha com o cachê do filme Revolta na Bounty. No mapa dos próximos destinos estão Omã, Suíça, Irlanda, África do Sul e Chile.

O Ar do Tempo

TVCine Edition, 22h

Descrito pela realizadora, Julie Rowen, como “um olhar íntimo sobre mulheres designers [de moda] que, com sucesso, lançaram carreiras icónicas numa indústria dominada por homens”, o documentário procura relatar a rota de empoderamento das estilistas no último século e perspectivar o seu futuro. Conta com depoimentos de figuras como Carolina Herrera, Diane von Furstenberg, Donna Karan ou Hanako Maeda e vai aos seus ateliês e arquivos oferecer um vislumbre do processo criativo.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, 23h08

A dar música à conversa com o anfitrião José Gonçalez, na mesma casa onde Amália promovia as suas famosas tertúlias, estão hoje as vozes de Paulo de Carvalho, Luísa Sobral e Fábia Rebordão.