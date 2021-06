Novo modelo de apoio às artes privilegia existência de contratos de trabalho

No final do Conselho de Ministros de 22 de Abril, em conferência de imprensa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, tinha apontado como objectivos principais destas alterações ao regime de apoio às artes, a valorização de “relações laborais estáveis”, assim como a promoção de “maior estabilidade no trabalho das entidades artísticas”, com “períodos mais longos sem concurso”, sobretudo no âmbito do programa de apoio sustentado.