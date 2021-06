Lupin está de volta: consegue repetir o truque?

“Nós sabíamos que uma série destas poderia ‘viajar’. Foi por isso que trabalhámos tão arduamente nela. Eu costumava dizer que a Netflix é como os Jogos Olímpicos da televisão; isto fomos nós a hastear a nossa bandeira.” Foi assim que, numa entrevista concedida em Março à revista especializada The Hollywood Reporter, o actor franco-senegalês Omar Sy reflectiu sobre o estonteante sucesso de Lupin, série que foi o primeiro tiro certeiro da Netflix em 2021. Segundo as contas do serviço de streaming, o heist drama terá despertado o interesse de aproximadamente 76 milhões de subscritores nas primeiras quatro semanas desde a sua estreia, em Janeiro (é importante ter em consideração, no entanto, que a Netflix não utiliza os audímetros convencionais da televisão linear: uma pessoa apenas precisa de assistir a dois minutos de um filme ou uma série para a plataforma incluir essa interacção na sua contagem de audiências).