Uma questão de perspectiva

Há quadros que nunca ficarão bem num salão, seja qual for a cor ou o padrão dos sofás. Imagine-se um almoço. Visitas em cavaqueira bem regada, café e digestivos servidos tendo por horizonte exclusivo o Study after Velázquez Portrait of Pope Innocent X de Francis Bacon. Decerto se lhes revolveriam as entranhas — às visitas —, distorcendo-se estas sem largarem o conhaque até conseguirem expulsá-lo do campo de visão, cena hipotética que me lembrou uma boutade do arquitecto Manuel Vicente que, referindo-se à mania das casas com vista, dizia sentar-se propositadamente de costas, mal lhe faziam notar o magnífico cenário lá fora.