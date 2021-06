Mosquitos armados com bactéria que combate vírus reduziram “drasticamente” casos de dengue

Mosquitos armados com uma bactéria que combate vírus foram libertados em certos locais na cidade de Yogyakarta, na Indonésia – um país que tem mais de sete milhões de casos de dengue todos os anos. O grande objectivo era perceber no terreno se esta era uma boa estratégia para combater esse vírus. Os resultados dessa estratégia são agora publicados na revista científica The New England Journal of Medicine: a incidência da febre de dengue diminuiu 77% nas áreas da cidade onde os mosquitos com a tal bactéria foram libertados. Nessas áreas, houve também uma redução em 86% dos casos que precisarem de hospitalização.